Istat | battuta d’arresto per la produzione nelle costruzioni

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Laarretra nel mese di maggio (al netto dei fattori stagionali) dopo quattro mesi di crescita. Lo rileva l’secondo cui rispetto alla stima preliminare diffusa in precedenza, il valore del mese di aprile è stato rivisto sostanzialmente al rialzo, determinando un incremento congiunturale anche in quel mese. Nonostante il calo dell’ultimo mese, i livelli produttivi restano elevati, ben superiori a quelli immediatamente precedenti la crisi sanitaria. L’Istituto di statistica stima a maggio che l’indice destagionalizzato della...

Advertising

repubblica : Istat, battuta d'arresto nella ripresa della produzione industriale: maggio a -1% - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Istat, battuta d'arresto nella ripresa della produzione industriale: maggio a -1% - eziomauro : RT @repubblica: Istat, battuta d'arresto nella ripresa della produzione industriale: maggio a -1% - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Istat, battuta d'arresto nella ripresa della produzione industriale: maggio a -1% - SarahBovini : Battuta d'arresto, a maggio, nel recupero dell'#industria italiana (fatturato -1,0% sul mese precedente). Il calo è… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat battuta

la Repubblica

La produzione nelle costruzioni arretra nel mese di maggio (al netto dei fattori stagionali) dopo quattro mesi di crescita. Lo rileva l'secondo cui rispetto alla stima preliminare diffusa in precedenza, il valore del mese di aprile è stato rivisto sostanzialmente al rialzo, determinando un incremento congiunturale anche in quel ...Quindi può essere che in nuclei familiari di più persone (secondoi nuclei familiari italiani ... Come promuovono? In prima, chiedendo di avere una carta di credito o un bancomat . ...(Teleborsa) - La produzione nelle costruzioni arretra nel mese di maggio (al netto dei fattori stagionali) dopo quattro mesi di crescita. Lo rileva l'Istat secondo cui rispetto alla stima preliminare.MILANO - Battuta d'arresto, a maggio, nel percorso di recupero dell'industria italiana post-Covid. A maggio, secondo i dati Istat, il fatturato dell'industria è diminuito dell'1% rispetto al mese prec ...