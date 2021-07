Isi Inail Agricoltura, acquisto macchinari: 65 milioni di euro per micro e piccole imprese (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il nuovo Bando Inail Isi Agricoltura 2019/2020, pubblicato a luglio, prevede l’assegnazione di 65 milioni di euro, 20 dei quali finanziati dal ministero del Lavoro, per sostenere le micro e piccole imprese agricole nell’acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori e macchinari moderni, sicuri e meno inquinanti. In questo modo si è data continuità a un’iniziativa di prevenzione che nel biennio 2016-2018 ha stanziato 115 milioni di euro per la realizzazione di 3.300 progetti. Lo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il nuovo BandoIsi2019/2020, pubblicato a luglio, prevede l’assegnazione di 65di, 20 dei quali finanziati dal ministero del Lavoro, per sostenere leagricole nell’o noleggio con patto didi trattori emoderni, sicuri e meno inquinanti. In questo modo si è data continuità a un’iniziativa di prevenzione che nel biennio 2016-2018 ha stanziato 115diper la realizzazione di 3.300 progetti. Lo ...

