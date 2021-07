Iran, perché Raisi blocca la bozza del Jcpoa con gli Usa (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Supremo consiglio nazionale di Teheran ha rifiutato una bozza di intesa per ricomporre l’accordo sul nucleare Jcpoa. La notizia arriva a pochi giorni dalla diffusione di un report in cui il ministro degli Esteri Iraniano, l’uscente Javad Zarif, descriveva i dettagli su un punto di contatto raggiunto dopo mesi di negoziati indiretti con gli Stati Uniti, ora annullato dal Supremo consiglio. Colpo diretto a Zarif, grande costruttore del Jcpoa e sostenitore della necessità di ricomporre l’accordo pesantemente colpito dall’uscita unilaterale dell’amministrazione Trump. Il ministro, portabandiera della linea politica dei ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Supremo consiglio nazionale di Teheran ha rifiutato unadi intesa per ricomporre l’accordo sul nucleare. La notizia arriva a pochi giorni dalla diffusione di un report in cui il ministro degli Esteriiano, l’uscente Javad Zarif, descriveva i dettagli su un punto di contatto raggiunto dopo mesi di negoziati indiretti con gli Stati Uniti, ora annullato dal Supremo consiglio. Colpo diretto a Zarif, grande costruttore dele sostenitore della necessità di ricomporre l’accordo pesantemente colpito dall’uscita unilaterale dell’amministrazione Trump. Il ministro, portabandiera della linea politica dei ...

