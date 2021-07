'Io sono Cosa nostra', ovvero la mafia di Tommaso Natale. Intercettazioni (Di mercoledì 21 luglio 2021) I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 21 luglio 2021) I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta ...

borghi_claudio : Caro @Fedez ho visto che anche tu ti sei aggiunto alla lista di quelli che fanno finta di non aver capito il signif… - borghi_claudio : Sapete cosa mi fa ribrezzo in questa situazione? Che in questo DELIRIO che sta prendendo tutti noi resistiamo, a qu… - borghi_claudio : In 5 mesi di somministrazioni abbiamo avuto 76.206 reazioni avverse, Quasi tutte CONCENTRATE NELLA FASCIA UNDER 40.… - divincap : RT @MarcelloLyotard: Provate una cosa accendete la tv spegnete l'audio guardate solo le facce la mimica gli occhi e capirete che sono catt… - _amy_chiara_ : @outsidemars_ Questa è la stessa cosa che succede anche a me poi però sono loro che non si fanno sentire.. -

Ultime Notizie dalla rete : sono Cosa Ddl Zan, Francesca Pascale vuole sbattezzarsi: "Delusa da Chiesa che discrimina" Però l'altra cosa che mi dispiace è che si pensi debbano votare pro ddl Zan gli interessati, gli ... Sono credente, vorrei fosse chiaro. Ma accanto alla Chiesa apostolica, c'è un'altra parte che si ...

Kanye West, Donda: il nuovo album ha una data d'uscita, lo spot Sul web sono usciti alcuni video girati in studio in cui il rapper, accompagnato dall'amico Tyler ... Kanye West, cosa sappiamo di "Donda" Dell'album di Kanye West si sa poco, ma di sicuro sarà ricco di ...

“Io sono Cosa Nostra”, estorsioni a tappeto e intimidazioni: 8 arresti a Palermo Fanpage.it Paura per Belen, malore durante la puntata: cosa è successo GUARDA ANCHE - Antonio Spinalbese è un dolce neo-papà, Belen Rodriguez lo riprende Ho fatto tre flebo, perché era disidrata - ha raccontato -. 'Ho fatto tre flebo', ha detto nelle storie su Instagram ...

Covid, Zangrillo insiste: «Il virus è clinicamente inesistente» «Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 maggio 2020 dissi che il virus era clinicamente inesistente, perché nel mio ospedale da un mese non entrava ...

