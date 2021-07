Intera famiglia no vax stroncata dal Covid in pochi giorni: morti la figlia 58enne, il papà e la mamma (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non si erano iscritti alla piattaforma vaccinale, intenzionati a non fare il vaccino: contagiati dal Covid sono morti tutti e tre tra l’8 e il 16 luglio. Un altro componente della famiglia, positivo, è ricoverato Tre persone, tutte appartenenti al medesimo nucleo familiare, sono morte a causa del Covid nel corso di soli otto giorni. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non si erano iscritti alla piattaforma vaccinale, intenzionati a non fare il vaccino: contagiati dalsonotutti e tre tra l’8 e il 16 luglio. Un altro componente della, positivo, è ricoverato Tre persone, tutte appartenenti al medesimo nucleo familiare, sono morte a causa delnel corso di soli otto. L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

fanpage : Un’intera famiglia uccisa dal Coronavirus. Padre, madre e figlia, tutti non vaccinati, sono morti nel giro di otto… - al_mantellini : @LegaSalvini Beh con intera famiglia indagata lo immaginavamo..... - 0ut_0f_f0cu5 : @Tancred_i sai, quasi 200 anni fa c'era un giovane che pensava la stessa cosa. egli aveva avuto un'infanzia priva d… - LucaGiroletti : RT @domenicogifuni: @CalaminiciM @ossogatto Eccola la fonte - DrDrew13596160 : @FabioMatmos1000 @MansiSmans79 @stanzaselvaggia In realtà la Lucarelli non può fare niente per te... Che sei la dim… -