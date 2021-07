Inter, Sky: niente Florida Cup, annullata la partenza per gli Usa (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’Inter non partirà per gli Stati Uniti d’America, in ottica Florida Cup, a causa della stringente situazione relativa all’aumento di contagi da Coronavirus. Dopo il forfait dell’Arsenal per il medesimo motivo sopra esplicitato, i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi non potranno mettersi alla prova negli States. Decisione doverosa per salvaguardare la salute dei calciatori di proprietà del club meneghino, come riportato recentemente da Sky Sport. Non è chiaro se l’Inter dovrà pagare una penale relativa alla mancata presenza in Florida, sebbene l’assenza sia giustificata dalla specifica situazione e comprensibile. Inzaghi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’non partirà per gli Stati Uniti d’America, in otticaCup, a causa della stringente situazione relativa all’aumento di contagi da Coronavirus. Dopo il forfait dell’Arsenal per il medesimo motivo sopra esplicitato, i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi non potranno mettersi alla prova negli States. Decisione doverosa per salvaguardare la salute dei calciatori di proprietà del club meneghino, come riportato recentemente da Sky Sport. Non è chiaro se l’dovrà pagare una penale relativa alla mancata presenza in, sebbene l’assenza sia giustificata dalla specifica situazione e comprensibile. Inzaghi ...

