Inter | risoluzione contrattuale per Arturo Vidal La situazione

Gazzetta_it : Vidal, che parabola: da leader a esubero. E ora l'Inter lavora sulla possibile risoluzione #Calciomercato #SerieA - Cucciolina96251 : RT @11contro11: Arturo Vidal verso la risoluzione contrattuale con l'#Inter #Calciomercato #SerieA #11contro11 - Cucciolina96251 : RT @Gazzetta_it: Vidal, che parabola: da leader a esubero. E ora l'Inter lavora sulla possibile risoluzione #Calciomercato #SerieA https://… - 11contro11 : Arturo Vidal verso la risoluzione contrattuale con l'#Inter #Calciomercato #SerieA #11contro11 - Cucciolina96251 : RT @interliveit: ??#Nainggolan a un passo dalla risoluzione con buonuscita: agente oggi a Milano per trovare intesa definitiva con l'#Inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter risoluzione

Vidal, avventura al capolinea: si lavora alladel contratto dopo un solo anno dal suo arrivo a Milano In un solo anno Arturo Vidal è passato dall'essere considerato un uomo chiave per l'...Commenta per primo L'e Arturo Vidal viaggiano spediti verso ladel contratto. Il tempo per trovare una soluzione dal mercato si sta sempre più assottigliando e per il centrocampista cileno si lavora ad ...Arturo Vidal è arrivato al capolinea con l'Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si lavora per una risoluzione contrattuale.I nerazzurri verso la rescissione del contratto del cileno. Il matrimonio tra Arturo Vidal e l'Inter è al capolinea dopo appena un anno. Il centrocampista cileno, fortemente voluto nella scorsa stagio ...