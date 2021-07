Inter, quattro gol alla Pro Vercelli nell’allenamento congiunto: in gol Calhanoglu. No alla tournée in Usa (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’Inter si è allenata con la Pro Vercelli in una sessione congiunta che è poi culminata in un’amichevole contro i piemontesi. Il risultato finale è stato di 4-0 con i gol di Brozovic, ancora in trattativa per il rinnovo del contratto, del neo arrivo Calhanoglu, e poi con una doppietta del giovane Mulattieri. Al termine della sfida “informale”, il club nerazzurro ha ribadito come la notizia della mancata partenza per la Florida e della cancellazione della tournée in Usa sia vera, così come deciso anche dall’Arsenal: “FC Internazionale Milano non si recherà negli USA per la Florida Cup in considerazione dei ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’si è allenata con la Proin una sessione congiunta che è poi culminata in un’amichevole contro i piemontesi. Il risultato finale è stato di 4-0 con i gol di Brozovic, ancora in trattativa per il rinnovo del contratto, del neo arrivo, e poi con una doppietta del giovane Mulattieri. Al termine della sfida “informale”, il club nerazzurro ha ribadito come la notizia della mancata partenza per la Florida e della cancellazione dellain Usa sia vera, così come deciso anche dall’Arsenal: “FCnazionale Milano non si recherà negli USA per la Florida Cup in considerazione dei ...

Advertising

sportface2016 : #Inter, quattro gol alla #ProVercelli nell'allenamento congiunto: in gol anche Calhanoglu. No alla tournée in Usa - infoitsport : VIDEO – Inter-Socios, il dietro le quinte dei quattro testimonial nerazzurri - VivInterNews : RT @internewsit: VIDEO - Inter-Socios, il dietro le quinte dei quattro testimonial nerazzurri - - internewsit : VIDEO - Inter-Socios, il dietro le quinte dei quattro testimonial nerazzurri - - VivInterNews : RT @internewsit: Spezia, l'allarme COVID-19 non si ferma: rilevate altre quattro positività - -