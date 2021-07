Inter, decisione presa: annullata la torunée negli Usa della squadra (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’Inter non partirà per la torunée negli Usa inizialmente prevista: i motivi della decisione del club nerazzurro Cambia all’ultimo l’estate dell’Inter. Il club nerazzurro si è ritrovato in queste settimane alla Pinetina per iniziare a lavorare agli ordini del nuovo mister Simone Inzaghi, scendendo anche in campo contro il Lugano. Come riportato da Sky Sport, i campioni d’Italia hanno però dovuto annullare la loro torunée americana. La società, infatti, non vuole correre rischi e preferisce rimanere in Europa per tutelare la salute dei suoi giocatori. Cambia così il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’non partirà per laUsa inizialmente prevista: i motividel club nerazzurro Cambia all’ultimo l’estate dell’. Il club nerazzurro si è ritrovato in queste settimane alla Pinetina per iniziare a lavorare agli ordini del nuovo mister Simone Inzaghi, scendendo anche in campo contro il Lugano. Come riportato da Sky Sport, i campioni d’Italia hanno però dovuto annullare la loroamericana. La società, infatti, non vuole correre rischi e preferisce rimanere in Europa per tutelare la salute dei suoi giocatori. Cambia così il ...

Advertising

BandieraInter : L'#Inter ha preso la sua decisione: non partirà per la #FloridaCup - calciomercatoit : ??ULTIM'ORA Niente tournée negli Usa per l'#Inter. Il club ha preso questa decisione per tutelare la salute del gruppo squadra - francescac1908 : decisione più che giusta quella di non partire, bravi @Inter - VivInterNews : RT @internewsit: Inter, niente Florida Cup! Decisione per preservare gruppo squadra - Sky - - INTER291103 : RT @internewsit: Inter, niente Florida Cup! Decisione per preservare gruppo squadra - Sky - -