Inondazioni in Cina, sott'acqua la metropolitana di Zhengzhou | video (Di mercoledì 21 luglio 2021) La città di Zhengzhou, nella provincia centrale dell'Henan, è stata colpita da una forte ondata di maltempo. Le piogge torrenziali hanno dato vita ad una vera e propria inondazione che nel giro di poche ore ha trasformato le strade in fiumi in piena e sommerso letteralmente le stazioni della metro. Il filmato mostra alcuni passeggeri di un treno immersi nell'acqua. Attualmente sarebbero 12 le persone morte e più di 300mila le persone fatte evacuare dalla città. Le autorità locali hanno alzato l'allerta maltempo al livello 1, il più alto possibile, a causa dei fiumi in piena e delle dighe finite sotto pressione in tutta la provincia.

