Inondazioni in Cina, catena umana per salvare le persone nella metro | video (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le devastanti Inondazioni che hanno colpito in queste ore la provincia dell'Henan hanno causato l'accumulo di acqua nella metropolitana di Zhengzhou. Le autorità locali hanno reso noto che il bilancio attuale sarebbe di 12 morti. Il filmato mostra la lunga catena umana di persone che si sono attivate per recuperare e salvare le persone rimaste bloccate nella metro. Sono più di 300mila le persone che sono state fatte evacuare dalla provincia per le piogge torrenziali. Sulla città in poco meno di un'ora, ...

