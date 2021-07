Inondazioni in Cina: 25 morti e 7 dispersi nella provincia di Henan (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le Inondazioni che stanno sconvolgendo la provincia centrale cinese dell' Henan , frutto delle peggiori piogge torrenziali mai registrate nell'area, hanno finora causato 25 morti e 7 dispersi . L'... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 21 luglio 2021) Leche stanno sconvolgendo lacentrale cinese dell', frutto delle peggiori piogge torrenziali mai registrate nell'area, hanno finora causato 25e 7. L'...

