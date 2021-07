Injustice | Gods Among Us | svelate le star coinvolte nel film animato

Advertising

infoitscienza : Injustice: Gods Among Us, annunciato il film animato da Warner Bros. – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console |… -

Ultime Notizie dalla rete : Injustice Gods

Multiplayer.it

Ora, a sorpresa, è stato aggiunto in catalogo il classico gioco di combattimento a incontri per Xbox 360Among Us (via PureXbox ). Il picchiaduro è stato già reso disponibile come ...Il nuovo quartetto prenderà il posto di quello precedente (Among Us , Shadows: Awakening , The King's Bird e NeoGeo Battle Coliseum ), proponendo sostanzialmente un mix tra umorismo ...DC e Warner Bros hanno annunciato il cast del film animato Injustice: Gods Among Us, tratto dal popolare videogioco e dai fumetti della DC. DC ha annunciato i nomi degli attori che daranno voce ai pro ...Il lungometraggio animato di Injustice ha trovato i suoi interpreti: è stato infatti rivelato il cast di doppiatori assieme a una prima immagine ufficiale.