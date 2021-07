Inizio scuola 2021, l’appello di Floridia ai docenti e agli studenti: “Vaccinatevi per un ritorno sicuro in presenza” (Di mercoledì 21 luglio 2021) La sottosegretaria all'Istruzione, Barbara Floridia, su Facebook, ha postato un video in cui esorta gli studenti e i docenti a vaccinarsi in vista della riapertura delle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 luglio 2021) La sottosegretaria all'Istruzione, Barbara, su Facebook, ha postato un video in cui esorta glie ia vaccinarsi in vista della riapertura delle scuole. L'articolo .

