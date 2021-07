Incidente sul lavoro: cade da 15 metri e muore (Di mercoledì 21 luglio 2021) Carrara (Massa Carrara), 21 luglio 2021 - Un artigiano di 54 anni - Daniele Rebecchi - è morto stamani a causa di un Incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda di Avenza a Carrara che produce ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 21 luglio 2021) Carrara (Massa Carrara), 21 luglio 2021 - Un artigiano di 54 anni - Daniele Rebecchi - è morto stamani a causa di unsulavvenuto in un'azienda di Avenza a Carrara che produce ...

Incidente sul lavoro: cade da 15 metri e muore Carrara (Massa Carrara), 21 luglio 2021 - Un artigiano di 54 anni - Daniele Rebecchi - è morto stamani a causa di un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda di Avenza a Carrara che produce macchine per la lavorazione del marmo. Secondo quanto appreso al momento la vittima sarebbe caduta da un'altezza di 15 metri.

