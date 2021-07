Incerte sere di magiio

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 21 luglio 2021) In certedi maggio Di Vincenzo Calafiore 21 Luglio 2021 Udine ( Italy ) In questa notte di maggio di un tempo a venire ci vorrebbe una matita per disegnare il mondo che si vorrebbe e i colori più belli per dargli più calore e luce. Ma è una notte di maggio in cui si può fuggire verso un sogno che forse non ci sarà. Con quella matita disegnerei il tuo volto simultaneo, imparato a memoria che saprei riconoscere fra tanti uguali, perché credimi non v’è al mondo un altro volto così …. come il tuo! Vorrei in questa notte lontana, ritrovarti con quegli occhi che invitano a sognare; ma è un tempo a venire su strade deserte che non s’incrociano mai con ...