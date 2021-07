Inaugurazione stadio Maradona. Adl infastidito, non è stato avvisato. (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’Inaugurazione dello stadio Maradona ? l’ennesima scintilla tra il comune di Napoli e il patron della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il patron azzurro sarebbe molto infastidito dall’agire del comune “Se è vero che il Comune è proprietario dello stadio Maradona, ha una convenzione con il Napoli che è concessionario e dunque affittuario. E appare quantomeno singolare che su una questione che riguarda il calcio il Napoli alla fine non sia stato coinvolto, per non dire avvertito”. La Gazzetta ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’dello? l’ennesima scintilla tra il comune di Napoli e il patron della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il patron azzurro sarebbe moltodall’agire del comune “Se è vero che il Comune è proprietario dello, ha una convenzione con il Napoli che è concessionario e dunque affittuario. E appare quantomeno singolare che su una questione che riguarda il calcio il Napoli alla fine non siacoinvolto, per non dire avvertito”. La Gazzetta ...

Advertising

napolipiucom : Inaugurazione stadio Maradona. Adl infastidito, non è stato avvisato. - infoitsport : Stadio Maradona, c’è la data dell’inaugurazione ufficiale - infoitsport : Stadio Maradona, inaugurazione il 29 luglio. Verrà scoperta anche la statua del Pibe - infoitsport : Stadio Maradona, scelta la data per l'inaugurazione: sarà il 29 luglio, verrà scoperta anche la statua per Diego - infoitsport : Stadio Maradona, il 29 luglio l'inaugurazione: svelata anche una statua per Diego -