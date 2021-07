‘In Seno alla Salute’ è il nuovo programma per la prevenzione dei tumori mammari. Ecco come partecipare (Di mercoledì 21 luglio 2021) “In Seno alla Salute” è il nuovo progetto del ministero della Salute che punta ad una campagna promozionale di informazione e comunicazione, indirizzata alle donne in età fertile, per la prevenzione e cura del tumore al Seno. Il progetto è realizzato in collaborazione con le Breast Unit del Policlinico Universitario di Roma Tor Vergata e dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Collegandosi al sito www.inSenoallasalute.it e ciccando su “partecipa al progetto”, ci si potrà autenticare con il proprio cellulare e compilare il questionario anamnestico. Con quest’ultimo, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) “InSalute” è ilprogetto del ministero della Salute che punta ad una campagna promozionale di informazione e comunicazione, indirizzata alle donne in età fertile, per lae cura del tumore al. Il progetto è realizzato in collaborazione con le Breast Unit del Policlinico Universitario di Roma Tor Vergata e dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Collegandosi al sito www.insalute.it e ciccando su “partecipa al progetto”, ci si potrà autenticare con il proprio cellulare e compilare il questionario anamnestico. Con quest’ultimo, si ...

