In Italia 28 milioni di vaccinati con due dosi, preoccupa il focolaio di Roma (Di mercoledì 21 luglio 2021) AGI - In Italia hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid 28.072.581 persone, pari al 51,9% della popolazione over 12. In totale sono 62.700.387 le dosi somministrate dall'avvio della campagna vaccinale a fine dicembre del 2020. A riportare i dati, aggiornati a questa mattina, il report quotidiano del governo. Continua la risalita della curva epidemica. Ieri i nuovi contagi censiti sono stati 3.558, con 10 morti, ma il tasso di positivita' è sceso al 1,6%. preoccupa la situazione a Roma, dove in poche settimane i contagi si sono piu' che quadruplicati. Si pensa a un possibile effetto dei festeggiamenti per la vittoria della ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 luglio 2021) AGI - Inhanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid 28.072.581 persone, pari al 51,9% della popolazione over 12. In totale sono 62.700.387 lesomministrate dall'avvio della campagna vaccinale a fine dicembre del 2020. A riportare i dati, aggiornati a questa mattina, il report quotidiano del governo. Continua la risalita della curva epidemica. Ieri i nuovi contagi censiti sono stati 3.558, con 10 morti, ma il tasso di positivita' è sceso al 1,6%.la situazione a Roma, dove in poche settimane i contagi si sono piu' che quadruplicati. Si pensa a un possibile effetto dei festeggiamenti per la vittoria della ...

