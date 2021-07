In crisi causa Covid, più romani chiedono buoni spesa (Di mercoledì 21 luglio 2021) Stipendi fortemente ridotti (73,5%), perdita del lavoro (57,3%), fine dei risparmi (39,3%): sono queste le principali cause che hanno portato i cittadini romani, nell'anno Covid, a chiedere aiuti ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Stipendi fortemente ridotti (73,5%), perdita del lavoro (57,3%), fine dei risparmi (39,3%): sono queste le principali cause che hanno portato i cittadini, nell'anno, a chiedere aiuti ...

Stipendi fortemente ridotti (73,5%), perdita del lavoro (57,3%), fine dei risparmi (39,3%): sono queste le principali cause che hanno portato i cittadini romani, nell'anno Covid, a chiedere aiuti ...

Borsa: Milano ottimista (+2,3%) con le banche, vola Unipol Tra i titoli a minore capitalizzazione patisce parecchio Bialetti ( - 4,5%), il giorno successivo a un nuovo piano per fare fronte ai debiti, causa crisi Covid, mentre volano Aquafil (+9%) e Eprice (+...

In crisi causa Covid, più romani chiedono buoni spesa - Cronaca ANSA Nuova Europa In crisi causa Covid, più romani chiedono buoni spesa ROMA, 21 LUG - Stipendi fortemente ridotti (73,5%), perdita del lavoro (57,3%), fine dei risparmi (39,3%): sono queste le principali cause che hanno portato i cittadini romani, nell'anno Covid, a chie ...

Borsa: Milano ottimista (+2,3%) con le banche, vola Unipol MILANO, 21 LUG - Seduta di metà settimana ottimista per Piazza Affari (+2,3%), uno dei guadagni più elevati tra le principali Borse europee, tutte chiuse in positivo, alla vigilia della riunione di po ...

