In Cina devastanti inondazioni nella provincia di Henan: 12 annegati nella metro di Zhengzhou (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo la tragedia delle ultime settimane in Germania, la pioggia continua a fare danni: questa volta tocca alla Cina dover sopportare il dramma dei morti causati dalle alluvioni. Gravi inondazioni

