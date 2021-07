In Cina debutta il treno più veloce del mondo: viaggerà fino a 600 km/hHDblog.it (Di mercoledì 21 luglio 2021) debutta in Cina il treno a levitazione magnetica da 600 km/h, il primo di tanti che alimenteranno le reti velocissime del futuro.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 21 luglio 2021)inila levitazione magnetica da 600 km/h, il primo di tanti che alimenteranno le reti velocissime del futuro.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Cina debutta In Cina debutta il treno più veloce del mondo: viaggerà fino a 600 km/h Altro che Hyperloop , per raggiungere velocità da brivido si potrà utilizzare in superficie uno dei prossimi treni maglev di nuova generazione che stanno sviluppando in Cina, il primo dei quali ha visto la luce nelle scorse ore a Qingdao, nella provincia di Shandong. Si tratta naturalmente di un piccolo ma importante tassello nel più ampio progetto cinese che mira ...

