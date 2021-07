Immobili pubblici: l'ex Cpt al Comune, il Concetto Marchesi alla Provincia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Consiglio Comunale di Pisa ha approvato ieri, 20 luglio, la delibera che prevede una permuta di Immobili tra Comune e Provincia di Pisa. Nel dettaglio il documento prevede il passaggio alla ... Leggi su pisatoday (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Consiglio Comunale di Pisa ha approvato ieri, 20 luglio, la delibera che prevede una permuta ditradi Pisa. Nel dettaglio il documento prevede il passaggio...

Ultime Notizie dalla rete : Immobili pubblici Immobili pubblici: l'ex Cpt al Comune, il Concetto Marchesi alla Provincia Il Consiglio Comunale di Pisa ha approvato ieri, 20 luglio, la delibera che prevede una permuta di immobili tra Comune e Provincia di Pisa. Nel dettaglio il documento prevede il passaggio alla Provincia dell'area facente parte del complesso Concetto Marchesi (valore stimato 3.088.534,25 euro) dell'...

Trino: sabato 24 assemblea per i danni al Bosco della Partecipanza Con i droni abbiamo effettuato il sorvolo degli immobili pubblici della nostra città per le verifiche dei danni e abbiamo subito attivato l'assicurazione. La settimana prossima come Amministrazione ...

Immobili pubblici: l'ex Cpt al Comune, il Concetto Marchesi alla Provincia PisaToday Demanio: al via riqualificazione per 5 immobili nell'Isola Sono cinque gli immobili statali distribuiti nella Regione Sardegna che sono stati identificati per essere avviati alle attività di prevenzione del rischio sismico. (ANSA) ...

Pass dimezzati e traffico decongestionato: il centro storico ora respira Il nuovo regolamento comunale per l'accesso alla Ztl mette ordine: sono 3mila 910 i pass attivi e mille 565 quelli permanenti. Salvemini: "Un numero coerente con le dimensioni della città" ...

