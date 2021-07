Immissioni in ruolo, Uil Scuola: “Bene abilitazione per chi ha superato il concorso straordinario. Ma non si copriranno lo stesso tutti i posti disponibili” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Anche la Uil Scuola saluta favorevolmente la decisione del Ministero di concedere l'abilitazione ai chi ha superato il concorso straordinario 2020. Ma la questione Immissioni in ruolo resta critica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 luglio 2021) Anche la Uilsaluta favorevolmente la decisione del Ministero di concedere l'ai chi hail2020. Ma la questioneinresta critica. L'articolo .

