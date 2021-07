Ilaria Capua: “I no vax affolleranno gli ospedali, paghino 2mila euro per ogni giorno di ricovero” (Di mercoledì 21 luglio 2021) La proposta di Ilaria Capua: “Chi non si vaccina, risarcisca gli ospedali” “Chi non si vaccina, paghi i costi del ricovero ospedaliero”: a lanciare la proposta è la virologa Ilaria Capua, che si scaglia contro no vax e indecisi, i quali “stanno creando i presupposti per un altro inverno di chiusure e di ambulanze a sirene spiegate”. In un intervento sul Corriere della Sera, la virologa afferma: “Ai non vaccinati per scelta, ovvero coloro che rifiutano di assumere una misura di salute pubblica necessaria a tenere l’emergenza sotto controllo, e di conseguenza uno strumento ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 luglio 2021) La proposta di: “Chi non si vaccina, risarcisca gli” “Chi non si vaccina, paghi i costi delero”: a lanciare la proposta è la virologa, che si scaglia contro no vax e indecisi, i quali “stanno creando i presupposti per un altro inverno di chiusure e di ambulanze a sirene spiegate”. In un intervento sul Corriere della Sera, la virologa afferma: “Ai non vaccinati per scelta, ovvero coloro che rifiutano di assumere una misura di salute pubblica necessaria a tenere l’emergenza sotto controllo, e di conseguenza uno strumento ...

