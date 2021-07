Ilaria Capua: "Chi non si vaccina, risarcisca gli ospedali. Solo loro ne avranno bisogno" (Di mercoledì 21 luglio 2021) Scrive Ilaria Capua, virologa di fama internazionale, in un intervento sul Corriere della sera: “Ai non vaccinati per scelta — ovvero coloro che rifiutano di assumere una misura di salute pubblica necessaria a tenere l’emergenza sotto controllo, e di conseguenza uno strumento essenziale per mantenere in equilibrio il sistema sanitario nazionale — si potrebbe immaginare di proporre una piccola franchigia, per non dire ticket, in caso di ricovero Covid che vada a coprire almeno i costi «non sanitari» dell’ospedale: letto, biancheria, mensa , servizio di pulizia, utenze. In cambio della libertà di scegliere se ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Scrive, virologa di fama internazionale, in un intervento sul Corriere della sera: “Ai nonti per scelta — ovvero coche rifiutano di assumere una misura di salute pubblica necessaria a tenere l’emergenza sotto controllo, e di conseguenza uno strumento essenziale per mantenere in equilibrio il sistema sanitario nazionale — si potrebbe immaginare di proporre una piccola franchigia, per non dire ticket, in caso di ricovero Covid che vada a coprire almeno i costi «non sanitari» dell’ospedale: letto, biancheria, mensa , servizio di pulizia, utenze. In cambio della libertà di scegliere se ...

