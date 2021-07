Il video in cui Salvini giustifica l'assessore che ha sparato: 'Altro che far west ma legittima difesa...' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il caso dell'assessore Massimo Adriatici, che ieri sera ha sparato e ucciso un 39enne di origini marocchine, con un'arma da fuoco nei pressi di piazza Meardi, ha già fatto il giro di tutte le parti ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il caso dell'Massimo Adriatici, che ieri sera hae ucciso un 39enne di origini marocchine, con un'arma da fuoco nei pressi di piazza Meardi, ha già fatto il giro di tutte le parti ...

rtl1025 : ??@AmorosoOF: ' Mia mamma ha chiamato mia sorella dicendo di aver fatto un sogno in cui cantavo in un manto erboso'… - La7tv : #inonda Maria Elena Boschi difende il leader di Italia Viva: 'Mi sembra difficile immaginare che, con tutto quello… - MinisteroSalute : ??Vaccinarsi contro #Covid19 è importante per molte ragioni, tra cui evitare le forme più gravi della malattia e lim… - GrainSand__Anja : RT @Moro__Frankie: Ci sono posti nell'anima in cui sono stato da solo... con le mie paure.. Rkomi Buon pomeriggio #VentagliDiParole https:/… - Tommywinsw : RT @inchesensoamah: ma io potrò mettermi a discutere con persone che nemmeno hanno ascoltato le storie di tommaso e si sono fermate ad un v… -