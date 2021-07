Il vaccino fa male alla Tv e soprattutto a La7

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Auditel, l’Europeo spinge la Rai ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta. L’11 giugno si sono inaugurati, a Roma, i Campionati europei di calcio. Con le partite dell’Italia e gli altri match più importanti in chiaro sulla Rai. E grazie a un traino del genere non c’è quindi da stupirsi se Rai1 ne abbia tratto un eccezionale vantaggio, sgominando la concorrenza. L’ammiraglia di viale Mazzini chiude giugno al 23,28% di share medio in prima serata (quasi quattro punti in più rispetto al giugno del 2020) e stacca nettamente Canale5, che, con un palinsesto da remi in barca, si ferma all’11,7% (2,4 punti in meno del giugno 2020). Rai3 rimane la terza forza con quasi il 6% in prime time (1,6 ...