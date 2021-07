Il turismo spaziale ha inizio: si vola nel futuro! (Di mercoledì 21 luglio 2021) Chi pensava fosse mai possibile l’era del turismo spaziale? A quanto pare, invece, il futuro sta arrivando e proprio ieri c’è stato il primo volo spaziale turistico, inaugurato dal miliardario Jeff Bezos. Ecco cosa è successo e come funziona viaggiare nello spazio. Benvenuti nell’era dei viaggi nello spazio! Guardare il nostro Pianeta dall’immensità dello spazio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Chi pensava fosse mai possibile l’era del? A quanto pare, invece, il futuro sta arrivando e proprio ieri c’è stato il primo voloturistico, inaugurato dal miliardario Jeff Bezos. Ecco cosa è successo e come funziona viaggiare nello spazio. Benvenuti nell’era dei viaggi nello spazio! Guardare il nostro Pianeta dall’immensità dello spazio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

