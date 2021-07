Il socialista Venturati e il comizio del ’76 a Rovetta | “Per ostacolarlo il parroco suonò le campane”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ricorre il centenario della nascita dell’avvocato Carlo, stimato legale e leaderbergamasco. Per rendergli omaggio, mercoledì 21 luglio alle 10 al cimitero di Treviglio avrà luogo una cerimonia organizzata in accordo con la sua famiglia e aperta alla partecipazione di tutti. La passione per l’impegno civile che lo ha sempre animato riporta a una politica d’altri tempi, fondata su ideali, partecipazione attiva e militanza, tanto fermento all’interno e all’esterno delle sezioni dei partiti, numerosi momenti di confronto e uno stretto legame con la cittadinanza. In questo contesto si inserisce l’operato di, che ...