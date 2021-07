Il sistema detentivo è sotto la lente della ministra Cartabia

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Mentre noi ci sentiamo al sicuro, cosa èsicurezza delle persone che avendo sbagliato stanno pagando in carcere? Il video sui pestaggi dei detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, nel casertano è un calcio ai nostri valori. Che irrompe mentre siamo immersi in città infiocchettate. Ed è per questo motivo che il