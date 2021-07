Il ritorno del jet set: investire su bagagli di qualità è (ancora) una buona idea (Di mercoledì 21 luglio 2021) Trolley, valigie, bagagli… Il viaggio non è più quello di una volta, ma non c'entra la pandemia. Se l'imbarco su un aereo in passato era accompagnato da una buone dose di glamour, negli ultimi anni ha mutato il suo Dna scintillante trasformandosi quasi in una seccatura, tra controlli del bagaglio a mano e problemi sul posto. Tornando, però, all'età d'oro del viaggio negli anni 50 e 60 (certamente prima della sua democratizzazione) forse nulla ha simboleggiato di più lo status altolocato dei viaggiatori degli infiniti bauli su misura con cui ci si imbarcava. Ma adesso di nuovo, viaggiare con un trolley ritorna a essere incredibilmente affascinante, anche ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Trolley, valigie,… Il viaggio non è più quello di una volta, ma non c'entra la pandemia. Se l'imbarco su un aereo in passato era accompagnato da una buone dose di glamour, negli ultimi anni ha mutato il suo Dna scintillante trasformandosi quasi in una seccatura, tra controlli delo a mano e problemi sul posto. Tornando, però, all'età d'oro del viaggio negli anni 50 e 60 (certamente prima della sua democratizzazione) forse nulla ha simboleggiato di più lo status altolocato dei viaggiatori degli infiniti bauli su misura con cui ci si imbarcava. Ma adesso di nuovo, viaggiare con un trolley ritorna a essere incredibilmente affascinante, anche ...

Advertising

fattoquotidiano : Bruno Tabacci, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, si fa il suo Cipe. E a farne parte (a titolo gratuito… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Primo incontro da capo. Il leader M5s fa sponda con Letta sulla Cartabia. Apre a soluzioni “tecnich… - angelomangiante : L'arrivo di un centravanti esperto come #Giroud, il ritorno #BrahimDiaz e fatta per l'acquisto del difensore del Mo… - DiegoNatoli2 : RT @Moonlightshad1: Ma Travaglio, e chi sennò, merita la gogna quotidiana per aver definito Cartabia 'signora' senza citare i suoi titoli.… - DirTecno : RT @robyeyli: #VentagliDiParole Attese quel ricordo apposto ai margini vivi del sapere osservare il vellutante senso ebbe ritorno non c… -