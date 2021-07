Il Premio Penisola Sorrentina vola a New York. Tutte le novità dell’edizione 2021 della rassegna promossa da Mario Esposito

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Da Sorrento a New, passando per Roma. L’edizione, la ventiseiesima, delrinforza la sua valenza nazionale, attestata anche dal ministro Dario Franceschini che ha concesso all’evento il patrocinio del MinisteroCultura, e guarda al mondo internazionale: dalla Campania arriva infatti fino in America, nel Connecticut e nel Tristate grazie alla sinergia con lo Iace, l’Italian American Committee on Education di New, fondazione presieduta da Berardo Paradiso che promuove lo studiocultura e ...

Advertising

sommopoeta1265 : Il Premio Penisola Sorrentina dedica un concorso a #Dante - positanonews : #AltreNews #Copertina Da Sorrento a New York a Dante: è la 26a edizione del Premio Penisola Sorrentina - comunicati20 : Da Sorrento a New York a Dante: è la 26a edizione del Premio Penisola Sorrentina - sorrentopress : Il Premio Penisola Sorrentina dedica un concorso a Dante -

Ultime Notizie dalla rete : Premio Penisola

Da Sorrento a New York a Dante: è la 26a edizione delSorrentina. ROMA/NEW YORK, 20 luglio 2021 " Da Sorrento a New York , passando per Roma . L'edizione 2021, la ventiseiesima, delSorrentina rinforza la sua valenza ...Quest'anno ilè stato dedicato al tema della liberazione delle donne vittime di tratta e ... Nei suoi numerosi incontri lungo laDon Oreste faceva parlare sempre qualche giovane ragazza ...Da Sorrento a New York, passando per Roma. L’edizione 2021, la ventiseiesima, del Premio Penisola Sorrentina rinforza la sua valenza nazionale, attestata anche dal ministro Dario Franceschini che ha c ..."Ricordi don Oreste Benzi?" è il titolo della serata dedicata al fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, giovedì 22 luglio. "Dove c'era un'umanità ferita, lui arrivava". Immagini esclusive e la ...