Il pellegrinaggio alla Mecca si converte alle smart card (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il pellegrinaggio tradizionale alla Sacra Moschea della Mecca (l'hajj) costituisce il quinto pilastro dell'Islam. Immutabile nei secoli, ma molto digitalizzato con il Covid. Quest'anno, per il secondo ...

Affaritaliani : Il pellegrinaggio alla Mecca si converte alle smart card - freddydevito : vado a fare un pellegrinaggio alla madonna di pompei per purificarmi e torno - tax_tweet : La prima volta delle saudite, in pellegrinaggio alla Mecca senza uomini - bfogli1 : RT @Agenzia_Italia: La prima volta delle saudite, in pellegrinaggio alla Mecca senza uomini - coopisa_ass : L'Eid Al-Adha (in arabo: ??? ???????) è una delle feste più importanti del calendario islamico. Il nome significa '… -