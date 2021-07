Il party di compleanno dei 50 anni di Beppe Convertini: “Amo le mie rughe e i capelli argento perchè sono il segno di tante esperienze di vita” [ESCLUSIVA FOTO] (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un compleanno all’insegna dell’allegria e della voglia di tornare finalmente a vivere. Tanti amici sono accorsi ieri sera, martedì 20 luglio, a festeggiare le cinquanta primavere di Beppe Convertini. Il famoso attore e conduttore pugliese, ormai è volto familiare Rai da diversi anni. Il presentatore di Uno weekend insieme a Anna Falchi, ha radunato più … L'articolo Il party di compleanno dei 50 anni di Beppe Convertini: “Amo le mie rughe e i capelli argento ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 21 luglio 2021) Unall’insegna dell’allegria e della voglia di tornare finalmente a vivere. Tanti amiciaccorsi ieri sera, martedì 20 luglio, a festeggiare le cinquanta primavere di. Il famoso attore e conduttore pugliese, ormai è volto familiare Rai da diversi. Il presentatore di Uno weekend insieme a Anna Falchi, ha radunato più … L'articolo Ildidei 50di: “Amo le miee i...

Advertising

AleCaruso87 : RT @ale_ciarrox98: comunque noi abbiamo seguito tra dirette e storie instagram sia il compleanno di alba che il compleanno di jerry per fra… - SteOlicity : RT @ale_ciarrox98: comunque noi abbiamo seguito tra dirette e storie instagram sia il compleanno di alba che il compleanno di jerry per fra… - ale_ciarrox98 : comunque noi abbiamo seguito tra dirette e storie instagram sia il compleanno di alba che il compleanno di jerry pe… - Spidey_1993 : RT @GemmaArtertonIT: Auguri a #BarryArterton, padre di #GemmaArterton, per i suoi 60 anni. Ecco due foto dalla festa di compleanno! Happy… - GemmaArtertonIT : Auguri a #BarryArterton, padre di #GemmaArterton, per i suoi 60 anni. Ecco due foto dalla festa di compleanno! Hap… -