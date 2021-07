Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 21 luglio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi mercoledì 21 luglio. Una cartolina di Adelaide dall’America firmata insieme a Ravasi insospettisce Umberto che è certo si tratti di una richiesta di aiuto. Intanto Rocco comincia a innamorarsi di Maria e lo confessa ad Armando. Serena non sa più cosa fare per risvegliare i ricordi di Filippo. Samuel si dichiara a Speranza. Il Paradiso delle Signore Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ile Unalmercoledì 21. Una cartolina di Adelaide dall’America firmata insieme a Ravasi insospettisce Umberto che è certo si tratti di una richiesta di aiuto. Intanto Rocco comincia a innamorarsi di Maria e lo confessa ad Armando. Serena non sa più cosa fare per risvegliare i ricordi di Filippo. Samuel si dichiara a Speranza. IlArticolo completo: dal blog SoloDonna

