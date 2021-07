Il nuovo Decreto Covid domani e il Green Pass obbligatorio in tre fasi: come cambiano regole e date (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il nuovo Decreto Covid slitta a domani, giovedì 22 luglio. E il governo Draghi pensa di varare il Green Pass obbligatorio in tre fasi. La prima andrà in vigore dal 26 luglio o dal primo agosto: renderà necessaria la Certificazione Verde Covid-19 per gli eventi pubblici e per i ristoranti e i bar al chiuso, mantenendo la validità con una sola dose. La seconda prevede la restrizione della validità alle due dosi e andrà in vigore dal primo settembre. La stretta finale arriverà con la terza fase, che sarà valida dal 15 settembre e prevedrà il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilslitta a, giovedì 22 luglio. E il governo Draghi pensa di varare ilin tre. La prima andrà in vigore dal 26 luglio o dal primo agosto: renderà necessaria la Certificazione Verde-19 per gli eventi pubblici e per i ristoranti e i bar al chiuso, mantenendo la validità con una sola dose. La seconda prevede la restrizione della validità alle due dosi e andrà in vigore dal primo settembre. La stretta finale arriverà con la terza fase, che sarà valida dal 15 settembre e prevedrà il ...

