Il nuovo corso di Netflix è puntare sugli over 60 (Di mercoledì 21 luglio 2021) I numeri non tornano. Secondo le stime, anche nel secondo quadrimestre Netflix sarebbe riuscita a racimolare solo un milione di nuovi utenti. Per la piattaforma sarebbe il secondo segnale di rallentamento in un anno, dopo che ad aprile non era stato raggiunto l’obiettivo dei due milioni di nuovi abbonati entro il primo quadrimestre (con un calo di 20 miliardi del valore complessivo delle sue azioni). Da un lato sconta il fisiologico calo il record del 2020, che con le restrizioni della pandemia e un’offerta efficace (“La regina di scacchi”, per esempio), ha portato a 37 milioni di nuovi abbonati, facendo raggiungere al servizio di streaming quota 200 milioni in tutto il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 21 luglio 2021) I numeri non tornano. Secondo le stime, anche nel secondo quadrimestresarebbe riuscita a racimolare solo un milione di nuovi utenti. Per la piattaforma sarebbe il secondo segnale di rallentamento in un anno, dopo che ad aprile non era stato raggiunto l’obiettivo dei due milioni di nuovi abbonati entro il primo quadrimestre (con un calo di 20 miliardi del valore complessivo delle sue azioni). Da un lato sconta il fisiologico calo il record del 2020, che con le restrizioni della pandemia e un’offerta efficace (“La regina di scacchi”, per esempio), ha portato a 37 milioni di nuovi abbonati, facendo raggiungere al servizio di streaming quota 200 milioni in tutto il ...

