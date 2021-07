Il Napoli a Dimaro, Spalletti ai tifosi: «Basta pensare al match col Verona» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una serata a rischio meteo, ma che alla fine è stata il giusto ritrovo tra i napoletani e il Napoli. Luciano Spalletti parla per la prima volta ai tifosi - 530 persone in piazza... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una serata a rischio meteo, ma che alla fine è stata il giusto ritrovo tra i napoletani e il. Lucianoparla per la prima volta ai- 530 persone in piazza...

Advertising

sscnapoli : ?? Siamo arrivati a Dimaro Folgarida. ?? - sscnapoli : ?? I convocati per il ritiro di #Dimaro2021 ?? - sscnapoli : ?? Primo giorno di allenamento a Dimaro-Folgarida. ?? - vardhan20066 : RT @DiMarzio: Primo incontro con i tifosi nel ritiro di Dimaro per Spalletti: da Koulibaly a Insigne, le dichiarazioni dell'allenatore del… - raff_nap : Il ragazzo su un punto ha ragione, a mio avviso, ovvero sul fatto di Castelvolturno. Io, già in passato, avrei fatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Dimaro Spalletti: "Insigne? Deve incontrarsi con De Laurentiis" Cosi' Luciano Spalletti, in un incontro a Dimaro con i tifosi del Napoli, sulla situazione dell'attaccante, il cui contratto e' in scadenza fra un anno. "E' chiaro che l'occasione fa l'uomo ladro e i ...

Zielinski: "Farò di tutto per il sogno scudetto" Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski a Dimaro ha parlato della prossima stagione: 'L'aspetto mentale è molto importante, ora ci stiamo conoscendo tutti di nuovo, c'è un nuovo allenatore col suo staff e sanno tutti ...

Dimaro, giorno 7: Spalletti a colloquio con Malcuit, l'allenamento è terminato! [VIDEO] CalcioNapoli24 Spalletti tuona: «Basta con questa partita col Verona. Rabbia e delusione» Luciano Spalletti tuona contro chi ricorda la gara contro il Verona che ha sancito l’esclusione del Napoli dalla Champions Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai tifosi durante il rit ...

Spalletti: "Insigne? Deve incontrarsi con De Laurentiis" "Il futuro di Insigne? Si devono incontrare il presidente e Lorenzo. Io sono convinto che due personalita' cosi' spiccate, quando si parleranno, troveranno - qualsiasi esso sia - un punto da dove pote ...

Cosi' Luciano Spalletti, in un incontro acon i tifosi del, sulla situazione dell'attaccante, il cui contratto e' in scadenza fra un anno. "E' chiaro che l'occasione fa l'uomo ladro e i ...Il centrocampista delPiotr Zielinski aha parlato della prossima stagione: 'L'aspetto mentale è molto importante, ora ci stiamo conoscendo tutti di nuovo, c'è un nuovo allenatore col suo staff e sanno tutti ...Luciano Spalletti tuona contro chi ricorda la gara contro il Verona che ha sancito l’esclusione del Napoli dalla Champions Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai tifosi durante il rit ..."Il futuro di Insigne? Si devono incontrare il presidente e Lorenzo. Io sono convinto che due personalita' cosi' spiccate, quando si parleranno, troveranno - qualsiasi esso sia - un punto da dove pote ...