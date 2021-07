Il Milan presenta la maglia da trasferta per il 2021/22 (FOTO) (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Milan ha svelato il nuovo away kit per la stagione 2021/22. Il club rossonero, in collaborazione con Puma, celebra con il golden kit l’operato dell’ente benefico del club con la scritta ‘Fondazione Milan’ stampato sul retro del colletto. La nuova maglia da trasferta “è resa unica da un caratteristico pattern all-over ispirato dalle sei città coinvolte in un’iniziativa di beneficenza, il cui lancio ufficiale è previsto a settembre – si legge nel comunicato -. L’iniziativa “From Milan to the World” darà la possibilità ai tifosi rossoneri di tutto il mondo di votare per sostenere uno dei ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilha svelato il nuovo away kit per la stagione/22. Il club rossonero, in collaborazione con Puma, celebra con il golden kit l’operato dell’ente benefico del club con la scritta ‘Fondazione’ stampato sul retro del colletto. La nuovada“è resa unica da un caratteristico pattern all-over ispirato dalle sei città coinvolte in un’iniziativa di beneficenza, il cui lancio ufficiale è previsto a settembre – si legge nel comunicato -. L’iniziativa “Fromto the World” darà la possibilità ai tifosi rossoneri di tutto il mondo di votare per sostenere uno dei ...

Il Milan presenta la maglia da trasferta per il 2021/22 (FOTO) Sportface.it Milan, presentata la nuova maglia da trasferta Il Milan in vista della nuova stagione ha ufficializzato la seconda divisa, quella da trasferta. La Puma, attraverso i suoi canali social, ha pubblicato una foto di Giroud con addosso la nuova maglia ...

Il Milan presenta la maglia da trasferta per il 2021/22 (FOTO) Il Milan presenta la maglia da trasferta per il 2021/22, celebrerà l'operato dell'ente benefico del club rossonero (FOTO) ...

