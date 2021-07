Il Governo: "Per i guariti Covid basterà una sola dose di vaccino entro 12 mesi" (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le persone guarite da Covid-19 potranno effettuare una unica dose di vaccino entro 12 mesi dal primo tampone positivo dopo la malattia. Lo ha detto all’ANSA il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, precisando che si estendono così i tempi della normativa attuale, che prevede un’unica dose vaccinale entro 6 mesi dalla guarigione. Ciò, ha precisato, “sulla base delle nuove evidenze scientifiche” relative alla durata della immunità. Un provvedimento in merito, ha annunciato Costa, “verrà adottato in tempi brevi, già probabilmente entro ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le persone guarite da-19 potranno effettuare una unicadi12dal primo tampone positivo dopo la malattia. Lo ha detto all’ANSA il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, precisando che si estendono così i tempi della normativa attuale, che prevede un’unicavaccinaledalla guarigione. Ciò, ha precisato, “sulla base delle nuove evidenze scientifiche” relative alla durata della immunità. Un provvedimento in merito, ha annunciato Costa, “verrà adottato in tempi brevi, già probabilmente...

Advertising

ilfoglio_it : Lega e Fratelli d'Italia, basandosi sulle indicazioni di Borghi e Lollobrigida, hanno sposato una linea no Vax per… - NicolaPorro : Altro che cambio dei parametri. Sulla zona gialla si va verso una colossale beffa. @DelpapaMax è furioso ?? - AndreaMarcucci : “Oggi i ricoverati sono tutti non vaccinati: questa e' la realta'”, dice il Governatore del #Veneto. Ascoltate… - 3336969432 : RT @luciodigaetano: Elsa Fornero è odiata perché, al contrario dei suoi detrattori, non è costretta a raccontare bugie per ottenere incaric… - carlo_canepa : @Giulia_B Tra l'altro in quell'intervista Renzi diceva: «Ho sempre garantito il 50/50, da Presidente di Provincia,… -