A Rio 2016 ci hanno rappresentato, senza fortuna, Nino Bertasio e Matteo Manassero, subentrato dopo la rinuncia di Chicco Molinari . Molinari non ci sarà nemmeno a Tokyo, stavolta a fermarlo un ...

Ultime Notizie dalla rete : golf azzurro Il golf azzurro cerca gloria a Tokyo Al punto che il primo oro olimpico in rosa del golf, l'americana Margaret Abbott, in gara con sua madre Mary Ives, non seppe mai che quello a cui aveva partecipato era un torneo delle Olimpiadi. Poi ...

Olimpiadi di Tokyo, le coppie di azzurri qualificati nel golf: pesa la rinuncia di Molinari insieme a quella di tanti big Il golf mondiale cerca un nuovo re alle Olimpiadi di Tokyo: tante le rinunce fra i big, out anche l'azzurro Molinari. Migliozzi - Paratore e Molinaro - Colombotto Rosso le speranze azzurre Davvero ...

Il golf azzurro cerca gloria a Tokyo Quotidiano.net Il golf azzurro cerca gloria a Tokyo Ai Giochi Olimpici Guido Migliozzi e Renato Paratore rappresenteranno l'Italia nel torneo maschile mentre Giulia Molinaro e Lucrezia Colombotto Rosso andranno in cerca di medaglie nel torneo femminile ...

Olimpiadi, tutti gli azzurri qualificati: sono 384 gli italiani a Tokyo Si parte venerdì con la cerimonia d’apertura, per terminare l’otto agosto con quella di chiusura. Il contingente italiano è il più ricco di sempre ai Giochi ...

