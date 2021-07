Il giorno prima del selfie Maresca-Salvini: parla il numero uno della Lega a Napoli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Severino Nappi, già assessore provinciale, già assessore regionale. Ora impegnato nel lavoro più difficile del mondo: segretario della Lega a Napoli. “Ma no, non è difficile”. Adulto. E vaccinato? “Sì. Ciclo completo. Sono un professore universitario e già ho fatto anche la seconda dose”. Restiamo in tema di attualità. Anche lei va in giro armato? “No. Non ho nemmeno il porto d’armi”. Lei è la variabile napoletana della Lega. “La Lega è un’opportunità per Napoli. Propone una politica fatta di contenuti. E a Voghera, da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Severino Nappi, già assessore provinciale, già assessore regionale. Ora impegnato nel lavoro più difficile del mondo: segretario. “Ma no, non è difficile”. Adulto. E vaccinato? “Sì. Ciclo completo. Sono un professore universitario e già ho fatto anche la seconda dose”. Restiamo in tema di attualità. Anche lei va in giro armato? “No. Non ho nemmeno il porto d’armi”. Lei è la variabile napoletana. “Laè un’opportunità per. Propone una politica fatta di contenuti. E a Voghera, da ...

stanzaselvaggia : Vi ricordate come fino a tre mesi fa il Vietnam fosse raccontato come l’unico paese ad aver sconfitto il virus prim… - teatrolafenice : ?? Dal 1937 al 1940 Goffredo Petrassi, compositore e direttore d'orchestra, resse le sorti della Fenice da sovrinten… - Papryka5 : RT @circeanna: volàgio: incostante, volubile. (dal francese volage, a sua volta dal latino volaticus 'che vola, che vaga qua e là', derivat… - anteprima24 : ** Il giorno prima del #Selfie #Maresca-#Salvini: parla il numero uno della #Lega a ##Napoli **… - bertolire : RT @lauracesaretti1: Il giorno prima vai da Draghi a promettere “lealtà” nel sostegno a una riforma votata in Cdm dal tuo partito. Il giorn… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno prima Parametri e green pass, braccio di ferro Governo - Regioni ... è andato avanti tutto il giorno: "sono fiduciosa che si trovi un accordo non solo all'interno ... in sostanza, si lascerà il tempo di vaccinarsi a chi ancora non lo ha fatto, almeno con la prima dose, ...

Bar e ristoranti: verso obbligo green pass per sedersi al chiuso ... è andato avanti tutto il giorno: 'Sono fiduciosa che si trovi un accordo non solo all'interno ...pass e tra i temi sul tavolo c'è anche quello di prevedere il diritto al green pass non più con la prima ...

"A fianco delle famiglie Ogni giorno in prima linea" il Resto del Carlino D’Alì e Cosentino condannati, i processi per mafia che non ci sarebbero mai stati: con la riforma Cartabia sentenza a “tempo scaduto” Le sentenze d’appello sono state pronunciate oggi e i due imputati eccellenti, figure di primo piano della storia del berlusconismo e dei suoi governi, sono innocenti fino alla pronuncia della Corte d ...

Invalsi: giovani poveri culturalmente spaventano più della pandemia I ragazzi che si diplomano senza preparazione in parte si disperderanno e in parte diventeranno politici e professionisti che dovranno fare scelte ponderate ...

... è andato avanti tutto il: "sono fiduciosa che si trovi un accordo non solo all'interno ... in sostanza, si lascerà il tempo di vaccinarsi a chi ancora non lo ha fatto, almeno con ladose, ...... è andato avanti tutto il: 'Sono fiduciosa che si trovi un accordo non solo all'interno ...pass e tra i temi sul tavolo c'è anche quello di prevedere il diritto al green pass non più con la...Le sentenze d’appello sono state pronunciate oggi e i due imputati eccellenti, figure di primo piano della storia del berlusconismo e dei suoi governi, sono innocenti fino alla pronuncia della Corte d ...I ragazzi che si diplomano senza preparazione in parte si disperderanno e in parte diventeranno politici e professionisti che dovranno fare scelte ponderate ...