Il gesto di Christian Eriksen e della moglie Sabrina Kvist Jensen (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il calciatore ha donato soldi per construire una residenza per giovani affetti da disabilità fisiche o mentali Christian Eriksen, insieme alla moglie Sabrina Kvist Jensen si è reso di un bel gesto di solidarietà. Il campione che al momento si sta riprendendo dal malore avuto in campo durante gli Europei, ha donato una ingente somma di denaro. Leggi anche: Eriksen, momenti normalità: a passeggio con il figlio Insieme alla moglie Sabrina Kvist Jensen ha deciso di donare del denaro per ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il calciatore ha donato soldi per construire una residenza per giovani affetti da disabilità fisiche o mentali, insieme allasi è reso di un beldi solidarietà. Il campione che al momento si sta riprendendo dal malore avuto in campo durante gli Europei, ha donato una ingente somma di denaro. Leggi anche:, momenti normalità: a passeggio con il figlio Insieme allaha deciso di donare del denaro per ...

