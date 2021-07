Il Festival che non c'è (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ma perché l’Italia non riesce a darsi un grande Festival di teatro come hanno Francia, Germania, Austria, Spagna, perfino Olanda che pure non possono tutte vantare tradizioni teatrali alla nostra altezza? Le premesse ci sarebbero tutte: dal punto di vista climatico almeno in alcune zone del Paese si possono tenere spettacoli all’aperto da maggio a ottobre. La quantità di teatri greci o romani, castelli, ville sei settecentesche di cui è dotata l’Italia è competitiva con qualunque paese del mondo. Se abbondiamo di contenitori non ci difettano certo i contenuti. La tragedia greca è nel nostro dna e in effetti solo su quel versante tramite Siracusa l’Italia tiene alta la sua ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ma perché l’Italia non riesce a darsi un grandedi teatro come hanno Francia, Germania, Austria, Spagna, perfino Olanda che pure non possono tutte vantare tradizioni teatrali alla nostra altezza? Le premesse ci sarebbero tutte: dal punto di vista climatico almeno in alcune zone del Paese si possono tenere spettacoli all’aperto da maggio a ottobre. La quantità di teatri greci o romani, castelli, ville sei settecentesche di cui è dotata l’Italia è competitiva con qualunque paese del mondo. Se abbondiamo di contenitori non ci difettano certo i contenuti. La tragedia greca è nel nostro dna e in effetti solo su quel versante tramite Siracusa l’Italia tiene alta la sua ...

