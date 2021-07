Il ddl Zan sommerso da mille emendamenti 700 solo della Lega | la legge sparisce dal calendario di luglio

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il ddl Zan,da oltredaldei lavori dia Palazzo Madama e rischia ormai di essere rinviato a settembre. Come previsto, oggi sono state decine le richieste di modifica presentate dal centrodestra (e non) al disegno dicontro l’omotransfobia: una mole talmente imponente da rendere difficile qualsiasi dialogo, a differenza da quanto promesso in questi giorni dagli stessi partiti che da mesi fanno ostruzionismo. Sono infatti 700 glidel Carroccio, 134 quelli ...

Ultime Notizie dalla rete : ddl Zan

Ho letto molto sul, soprattutto le ragioni dei contrari alla legge. Comprendo, ma non condivido, tra i meno condivisibili Matteo Renzi che rinuncia a un principio, che pure ha difeso alla Camera, per portare a ...Ilè un ' avanzamento per il Paese. Rispetto il dibattito che c'è al Senato, un accordo tra le forze politiche è auspicabile ma spero che possa essere approvato il prima possibile'. Lo ha detto ...19/07/2021 12:44. 12.44 Sulla riforma della Giustizia "ho assicurato un contributo attento e costruttivo. Il M5S si era già distinto e ave ...Resta credente, ma Francesca Pascale, “delusa” da una chiesa “omofoba e che fa ingerenza politica sul ddl Zan” vuole sbattezzarsi. L’ex compagna di Silvio Berlusconi non ha mai nascosto la sua posizio ...