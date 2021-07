Il Comune di Napoli risponde a De Laurentiis: “Inaugurazione del Maradona. Il patron è stato avvisato. Ha creato problemi anche per il pagamento degli steward. Questa cosa non la voleva fare” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Carmine Sgambati, presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli, risponde a De Laurentiis in merito all’Inaugurazione dello stadio Maradona. Il patron del Napoli aveva fatto sapere tramite alcuni media che non era stato invitato a partecipare all’Inaugurazione dell’impianto dedicato al pibe de Oro. Pronta la risposta del portavoce del Comune: “Club non avvisato dell’Inaugurazione del Maradona? Non è vero, De Laurentiis non l’ha ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 21 luglio 2021) Carmine Sgambati, presidente della Commissione Sport deldia Dein merito all’dello stadio. Ildelaveva fatto sapere tramite alcuni media che non erainvitato a partecipare all’dell’impianto dedicato al pibe de Oro. Pronta la risposta del portavoce del: “Club nondell’del? Non è vero, Denon l’ha ...

napolipiucom : ?? IL COMUNE DI NAPOLI RISPONDE A DE LAURENTIIS: “INAUGURAZIONE DEL MARADONA. IL PATRON È STATO AVVISATO. HA CREATO… - gilnar76 : Sgambati, presidente al Comune di #Napoli: 'Il #Napoli sapeva dell'inaugurazione, De Laurentiis ci ha creato solo p… - NCN_it : #SGAMBATI (COMUNE): “#NAPOLI NON AVVISATO DELL’INAUGURAZIONE DEL #MARADONA? NON È VERO, #DELAURENTIIS NON L’HA VOLU… - Spazio_Napoli : Sgambati, presidente al Comune di Napoli: 'Il Napoli sapeva dell'inaugurazione, De Laurentiis ci ha creato solo pro… - infoitsport : L’inaugurazione dello Stadio Maradona rischia di diventare un incidente diplomatico fra Comune e Napoli! I dettagli -