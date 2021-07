Il 29 luglio si inaugura il Maradona | ma senza il Napoli | che non ne è stato nemmeno informato

(Di mercoledì 21 luglio 2021) La Gazzetta dello Sport scrive: La squadra di Spalletti non sarà presente all'zione, visto che il 29sarà in viaggio per Monaco di Baviera per l'amichevole del 31.

Advertising

napolista : Sulla Gazzetta. Ieri la Giunta De Magistris ha deciso che in quella data sarà scoperta la statua per Diego ma il cl… - ValserianaNews : Sarà inaugurata sabato 24 luglio a Gandino la nuova “Skatepark & Calisthenics Area” realizzata dal Comune nella fra… - IlSudOnLine : ELEONORA BORDONARO IL 22 LUGLIO INAUGURA LA STAGIONE MUSICALE DELL’ARCI TAVOLA ROTONDA A PALERMO - uninettuno : ??Il 20 Luglio 1969 l'uomo sbarcava sulla luna??, oggi @JeffBezos nel giorno della ricorrenza dello sbarco inaugura l… - lextraweb : Tarquinia, venerdì 23 luglio si inaugura la mostra di Marco Ferri a San Pancrazio - -

Ultime Notizie dalla rete : luglio inaugura

La Gazzetta dello Sport scrive: La squadra di Spalletti non sarà presente all'inaugurazione, visto che il 29sarà in viaggio per Monaco di Baviera per l'amichevole del 31.- la Banca d'Italial'avvio dell'operativita' di Milano Hub, centro di innovazione per sostenere l'evoluzione digitale del mercato finanziario italiano. Nel corso della presentazione ...Sulla Gazzetta. Ieri la Giunta De Magistris ha deciso che in quella data sarà scoperta la statua per Diego ma il club non ne sa nulla ...FINANZA - la Banca d'Italia inaugura l'avvio dell'operativita' di Milano Hub, centro di innovazione per sostenere l'evoluzione digitale del mercato finanziario italiano. Nel corso della presentazione ...