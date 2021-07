Il 28 e il 29 agosto si celebra il prosciutto di San Daniele

Leggi su udine20

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 28 e il 29il Consorzio deldi Sanorganizza un appuntamento speciale perre il SanDOP e il territorio, in attesa di Aria di Festa che tornerà a giugno 2022.Il Consorzio deldi Sanpresenta per il 28 e 292021 un appuntamento perre ildi Sandopo l’annullamento, per il secondo anno consecutivo, della manifestazione Aria di Festa a causa della pandemia. In attesa dell’edizione 2022 di Aria diFesta – prevista ...