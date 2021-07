I tifosi dei Milwaukee Bucks festeggiano il titolo Nba | video (Di mercoledì 21 luglio 2021) I Milwaukee Bucks hanno battuto i Phoenix Suns 105-98, tornando così ad essere campioni Nba dopo 50 anni di attesa. L'ultima vittoria del team era stata nel 1971, guidati dai campioni Kareem Abdul-Jabbar e Oscar Robertson. Nonostante la stagione sia stata giocata interamente senza pubblico per via del Covid, fuori dal palazzetto si sono radunati più di 65.000 fan per festeggiare la vittoria ed acclamare i campioni. Guarda tutti i video toronto-nba-vincitori None NBA None hayward infortunio rottura tibia celtics nba None Leggi su panorama (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ihanno battuto i Phoenix Suns 105-98, tornando così ad essere campioni Nba dopo 50 anni di attesa. L'ultima vittoria del team era stata nel 1971, guidati dai campioni Kareem Abdul-Jabbar e Oscar Robertson. Nonostante la stagione sia stata giocata interamente senza pubblico per via del Covid, fuori dal palazzetto si sono radunati più di 65.000 fan per festeggiare la vittoria ed acclamare i campioni. Guarda tutti itoronto-nba-vincitori None NBA None hayward infortunio rottura tibia celtics nba None

